Pour ce long week-end de l'Ascension qui débute ce jeudi 10 mai, Bison futé voit orange dans le sud-est pour les départs ce jeudi, puis vert vendredi et samedi. Dimanche, ce sera rouge dans le sens des retours partout en France, avec les retours du pont, mais aussi la fin des vacances scolaires.

Pour ce long week-end de l'Ascension, qui commence avec ce jeudi férié, vous êtes nombreux à prendre la route pour profiter du pont.

Orange ce jeudi dans le sud-est, rouge partout pour les retours de dimanche

Pour ce jeudi, dans le sens des départs, Bison futé prévoit un trafic classé vert au niveau national, et orange dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Toujours dans le sens des départs, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 sont classés vert.

Dans le sens des retours, dimanche sera une journée très chargée sur les routes, classée rouge au niveau national.

Les retours concentrés sur la journée de dimanche

"Comme à l’accoutumée, les départs pour ce long pont s’étalent entre le mercredi 9 mai après-midi et dans une moindre mesure le jeudi 10 mai le matin. Cette année, le vendredi et le samedi ne sont pas chômés par l’Éducation Nationale. Ce sera le dimanche 13 mai qui concentrera l’ensemble des retours de la période" précise Bison Futé.