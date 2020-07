Les prévisions de circulations en Indre-et-Loire du 31 juillet au 2 août

La portion de l'A10 qui traverse l'Indre-et-Loire a déjà connu des embouteillages très importants, cet été : Certains automobilistes gardent un souvenir cuisant des 25 kilomètres de bouchons enregistrés le 18 juillet entre Sorigny et Tours, en direction du Sud. Ce jour-là, plus de 70 000 véhicules avaient emprunté cette portion d'autoroute : C'est le double d'un jour normal.

Samedi premier août, première journée noire de l'année dans le sens des départs

Dans le sens des départs, Bison futé a classé rouge le vendredi 31 juillet et noire le samedi premier août. Dans le sens des retours, ces deux journées sont classées rouges.

Concrètement, sur son site internet, Vinci Autoroutes donne les conseils suivants concernant les heures à éviter : "Dans la région de Tours, pour les départs en direction de Bordeaux, la circulation sera plus dense le vendredi de 9h à 20h. Pour la journée du samedi 1er août, la circulation sera également plus chargée entre 7h et 15h, ainsi que le dimanche 2 août juillet entre 10h et 18h. Dans le sens des retours en direction de Paris, les trafics les plus denses sont attendus notamment le vendredi entre 11h et 18h, le samedi entre 11h et 16h et le dimanche entre 11h et 16h".