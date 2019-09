Les prévisions de trafic à la SNCF dans les Hauts-de-France pour la grève du mardi 24 septembre

Lille, France

C'est le service des TER qui sera le plus touché par la grève des cheminots ce mardi 24 septembre, 20% des TGV resteront également au dépôt. Seul le trafic international (Thalys et Eurostar) circulera normalement.

TER : 3 trains sur 5 en circulation

TGV : 4 trains sur 5 en circulation

Thalys et Eurostar : trafic normal

Remboursements possibles

La SNCF invite ses clients à se renseigner plus précisément sur les trains en circulation sur son site pour les TER et les TGV. Les clients qui ont acheté un billet sur un TGV annulé pour la journée du 24 septembre peuvent se faire rembourser sans frais et ceux qui avaient prévu de voyager entre le lundi 23 et le mercredi 25 septembre peuvent échanger leur billet.