Les prévisions de trafic dans les transports lundi 25 mai : quasi normal à la RATP, 8 trains sur 10 à la SNCF

Ce n'est pas encore le retour total à la normale dans les transports franciliens mais on s'en rapproche. Les opérateurs augmentent sensiblement leur offre à partir de lundi 25 mai. A la RATP, le métro et le RER retrouvent leurs horaires habituels. Et à la SNCF, 8 trains sur 10 circuleront aux heures de pointe.

Cependant, compte tenu du nécessaire respect de la distanciation physique dans les transports, Ile-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF demandent toujours aux entreprises et aux Franciliens de limiter les déplacements, de maintenir massivement le télétravail, et d'étaler le plus fortement possible les horaires d'arrivées et de départs sur les lieux de travail.

Trafic quasi-normal à la RATP

A la RATP, alors que le trafic n'est assuré que de 6h00 à 22h00 depuis la mi-mars, retour aux horaires normaux à partir de lundi : de 5h30 à 1h15 pour le métro et de 5h00 à 1h15 pour les RER A et B. Il y aura également plus de trains et de métros. Le trafic sera normal sur trois lignes de métro (1, 13 et 14) et trois lignes de tramway (6, 7 et 8). L'offre sera également considérablement renforcée sur les RER A et B.

La RATP précise toutefois que l'offre normale d'après crise diffèrera légèrement de l’offre normale d’avant crise du Covid-19 car il faut intégrer le temps nécessaire au nettoyage des postes de conduite, ce qui diminue le nombre de trains aux heures de pointe. En contrepartie, les trains seront plus nombreux juste avant et juste après les heures de pointe.

La SNCF renforce son offre aux heures de pointe

La SNCF de son côté assurera 80% du trafic aux heures de pointe du matin et du soir à partir de lundi et en moyenne 70% sur la journée (contre 60% le 11 mai). Avec 530 trains en plus, cette augmentation de l'offre permettre à 475 000 voyageurs de se déplacer dans le respect des règles de distanciation, soit 20% seulement de la capacité habituelle.

Pour permettre au mieux le respect des gestes barrière, la SNCF fait circuler uniquement des trains longs et appellent les voyageurs qui restent groupés dans les voitures de tête à bien se répartir sur l’ensemble des quais et des trains. Des opérations de régulations ou des modifications d’accès aux gares sont mises en place en fonction de l’affluence.

Le détail des prévisions de trafic à partir du lundi 25 mai

Métro : 4 trains sur 5 en moyenne

Trafic normal sur les lignes 1, 13 et 14

Tramways : trafic quasi normal

Trafic normal sur le T6, T7, T8

Trafic normal aux heures de pointe seulement sur le T1

Bus : 4 bus sur 5 en moyenne

: 4 bus sur 5 en moyenne RER : entre 60 et 100 % du trafic selon les lignes

RER A : quasi normal

RER B : 80 %

RER C : 60 % puis 70 % à partir du 28 mai

RER D : 65 %

RER E : 70 %

Trains de banlieue : entre 50 et 80 %

Ligne H : 65 %

Ligne J : 80 %

Ligne K : 85 %

Ligne L : 70 %

Ligne N : 60 %

Ligne P : 75 %

Ligne R : 65%

Ligne U : 50 %

Tramways SNCF

Tramway 4 : 1 train toutes les 12 minutes

Tramway 11 : 80 %