10ème jour de perturbation pour les frontaliers qui ont l'habitude d'emprunter le train entre Metz et le Luxembourg. Depuis mardi 14 février et le choc frontal entre un train de voyageur Luxembourgeois et un train de fret Français, les cheminots Français refusent toujours de reprendre le travail.

Les prévisions de trafic pour ce vendredi 24 février entre Metz-Thionville et le Luxembourg

Il ne devrait pas y avoir d'amélioration avant plusieurs jours. Le scénario d'un lundi noir pour les transfrontaliers est à prévoir pour la fin des vacances scolaires.