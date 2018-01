Le Mans, France

Il va falloir payer plus cher pour emprunter les autoroutes sarthoises. Les nouveaux tarifs des autoroutes entrent en vigueur ce 1er février. Une augmentation estimée à 1,34% en moyenne en France, mais la plupart des tronçons sarthois connaissent une croissance des prix plus importante.

Forte hausse sur le tronçon Le Mans - Rouen

Sans surprise, pour la plus forte augmentation, il faut regarder vers la Normandie. Le trajet le Mans Rouen par l'A28 passe à 28 euros, contre 26,70. 40 centimes, c'est près de 5% de plus que l'an passé. Et 3,20 euros de plus qu'en 2015.

Des prix plus élevés pour Le Mans-Paris, via l'A11, également. +2,1%, c'est plus que la moyenne nationale. Il faut maintenant débourser 18 euros 60 pour aller de Le Mans Nord au péage de Saint Arnoult, dans les Yvelines, le dernier péage avant la capitale. C'est tout de même 40 centimes de plus que l'année passée. Pour rappel, en 2015, le même trajet coûtait 17, 80 euros (plus 1,5% par an sur trois ans).

+ 2,91% sur le trajet Auvours-Tours

Si vous partez de La Ferté Bernard vers Paris, il vous en coûtera 30 centimes de plus qu'en 2017, à 14 euros 50. (+2,11%). Même hausse pour le Mans Caen, qui passe de 15 euros 70 à 16 euros (+1,91%).

Le tronçon Le Mans-Tours, à partir du péage d'Auvours, prend 20 centimes à 7 euros 90. Soit une hausse de 2.91%. 20 centimes de plus aussi pour relier le Mans à Rennes, avec un ticket de péage à 11 euros 10 (+1,83% en 2017).

Seuls tronçons à ne pas augmenter, l'A11 en direction du Maine et Loire : toujours 8 euros 60 pour se rendre à Angers depuis Le Mans, et 3 euros 60 si vous vous arrêtez à Sablé sur Sarthe. Le Mans-Ouest - Nantes prend 10 centimes (+0,58%) à 12 euros 20.