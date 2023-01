Les prix des carburants grimpent à nouveau et les transporteurs grognent

1,89 euro le litre de gazole, soit 13 centimes de plus que la semaine précédente, 1,85 euro l'essence sans sans plomb 95. Les chiffres du ministère de la Transition énergétique publiés lundi montrent le retour de la hausse des prix des carburants. Finie la ristourne générale remplacée par "une indemnité carburant" pour les actifs les plus modestes utilisant leur véhicule à des fins professionnelles.

"On essaye d'optimiser les choses- explique Loick Morand autocariste à Puceul en Loire Atlantique- de faire comprendre à nos clients qu'on subit des hausses de tous les côtés, eux aussi bien sûr. Mais forcément, le gazole c'est le nerf de la guerre pour pouvoir transporter nos clients".

"Il y a des trajets qu'on ne peut plus faire". Thierry Bonneau de Vendée Transports

Il y a aussi le manque de chauffeurs, de véhicules, les hausses de salaires de 10% qu'il a fallu accorder, et celles à venir au 1er février de 4,75% en moyenne sur les péages. Tout cela se répercute sur les clients. Mais certains ne peuvent pas à l'image de Thierry Bonneau qui dirige la quarantaine de salariés de Vendée Transports à Saint Hilaire le Vouhis :"Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, des trajets qu'on faisait autrefois qu'on ne peut plus faire. Les clients ne sont pas prêts à mettre la main à la poche. On essaie de faire des économies sur des petits postes. Et puis on fait le dos rond".

"Ce sont tous les prix qui ont flambé". Stéphane Cauchy de l'OTRE

Pour le représentant de l**'OTRE** en Pays de la Loire, qui représente les PME du secteur, le risque de récession dans le secteur est sérieux. "Si tous les clients jouaient le jeu, je dirais qu'on n'aurait pas de problème- souligne Stéphane Cauchy- mais après, ce sont tous les prix qui ont flambé. Il y a un déséquilibre patent dans les relations commerciales entre les clients et les transporteurs. Et certains transporteurs, effectivement, n'arrivent pas à faire appliquer la règle de l'indexation. Et donc ça, ce n'est pas normal. Mais au-delà des augmentations de carburant, c'est une inflation galopante (...) Il y a une vraie montée de la colère et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller".

