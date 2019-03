Les prix des Transports Urbain Lavallois augmenteront au 1er septembre

Laval, France

Mauvaise nouvelle pour les usagers des Transports Urbains Lavallois. A partir du 1er septembre 2019, les prix des prestations des TUL augmenteront de 1,5%. Une hausse justifiée en conseil communautaire de Laval Agglomération par Denis Michel, vice-président en charge des Transports. "Nous pratiquions jusque-là des prix plus bas que les villes de la même strate que nous" a avancé l'élu. Les tarifs n'ont pas augmenté depuis deux ans a également expliqué Denis Mouchel.

Les explications de Denis Michel, vice-président en charge des Transports Copier

Conséquence de cette décision : le prix du ticket de bus augmentera de 15 centimes d'euros. De 1,15€ à 1,30€. L'objectif est notamment d'inciter les usagers à prendre des cartes de transports et non plus d'acheter à chaque voyage un billet au chauffeur de bus. "C’est une mesure anti-sociale" a rétorqué Claude Gourvil, conseiller communautaire Europe-Écologie Les Verts. "On avait la possibilité par exemple, de rendre les cartes de transport plus attractives en réduisant le prix d'achat de la première de façon à avoir un engagement positif" estime Claude Gourvil. "C’est un contresens de l'Histoire" surenchérit Aurélien Guillot, conseiller communautaire communiste. Ce dernier a plaidé pour une gratuité.