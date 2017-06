Les prix pour aller à Paris, Nantes et Angers grâce aux nouvelles lignes de train

Suite de notre série avant l'arrivée de la LGV dimanche en Mayenne, et gros plan sur les prix. Quelles conséquences sur ces trains qui iront plus vite ? Les billets TGV et TER coûteront-ils plus cher ? Éléments de réponses.

Dès dimanche, Laval Paris augmentera de 5 euros : comptez 69 euros pour un billet seconde classe échangeable. Mais évidemment le prix varie selon la date de réservation. Pour lundi prochain, il faut débourser environ 65 euros alors qu'un billet début septembre, ce sera entre 15 et 83 euros. Bref, c'est plus cher mais plus rapide que les covoiturages et les bus à 20 euros.

Toujours depuis Laval, le TER vers Angers, ce sera 2 euros de plus qu'aujourd'hui. Comptez 18 euros pour moins d'une heure de voyage. Enfin, Laval-Nantes, là le prix ne bouge pas, 1h40 pour 30 euros. Et ce, quel que soit la date contre 10 euros pour un covoiturage.

LIRE AUSSI ►►Les nouveaux horaires du TGV Laval-Paris à partir de cet été