"Les prix sont exorbitants", difficile de louer une voiture pour les fêtes de Noël en région parisienne

Face au mouvement social à la SNCF pour ce premier week-end de vacances de Noël qui devrait "légèrement perturber" la circulation des trains selon le réseau ferroviaire, certains Franciliens tentent déjà de s'organiser. Parmi les solutions envisagées pour partir loin de Paris : la location de voiture. Mais les agences spécialisées peinent à répondre aux demandes.

Clément, un Breton de 34 ans, cherche une voiture pour pouvoir rentrer voir sa famille et transporter ses cadeaux. Il écume les sites de réservation en ligne chaque jour depuis début décembre. "Le train, c'est non. Déjà avec la grève je ne suis pas serein et en plus avec tous mes bagages c'est compliqué. Il n'y plus grand chose e les prix sont exorbitants, il y a très peu de choix en dessous de 500 euros pou une semaine, je ne sais pas quoi faire."

Moins de véhicules disponibles

500 euros, c'est d'ailleurs le prix du dernier véhicule à disposition dans l'agence ADA de Pantin, une Fiat 500. "Ce qui est le plus demandé, ce sont les voitures plus grandes et spacieuses. Les sept places, il n'y en a plus. J'ai des clients qui ont réservé depuis mars. En dernière minute, chez nous c'est presque impossible", explique le gérant, Redha Larbi.

Il ne reste qu'un véhicule disponible à la location dans l'agence Ada de Pantin pour la période des fêtes de fin d'année, selon son gérant Redha Larbi. © Radio France - Thomas Vichard

Les agences font en plus face à une flotte de véhicules toujours plus en baisse. "C'est à cause de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine, on n'a toujours pas reçu certaines de nos commandes. Avant, j'avais une cinquantaine de voitures et d'utilitaires, aujourd'hui une vingtaine seulement", poursuit Redha Larbi. Face à ce manque, les chaînes comme ADA sont parfois forcées de rediriger leurs clients d'une agence à l'autre : "J'ai des clients de Pantin qui doivent se déplacer à Villejuif, pour pouvoir avoir un véhicule. Ce n'est pas l'idéal, mais malheureusement c'est la meilleure solution."

Paradoxalement, s'il est difficile de donner suite à toutes les sollicitations, le gérant de la boutique ADA à Pantin remarque qu'il y a tout de même globalement moins de demandes par rapport aux dernières années. "Il y a une réticence des clients face à la hausse des prix du carburant et des péages", affirme-t-il.