Coronavirus : les professionnels de l'aviation signent un guide de bonnes pratiques sanitaires

Masques à bord, billets dématérialisés, reconnaissance faciale et plateaux repas préemballés : plus de 290 compagnies ont signé un guide de recommandations sanitaires pour relancer le secteur après la crise du coronavirus.

C'est un véritable guide des bonnes pratiques sanitaires en avion que vient de dévoiler l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) : une liste de recommandations à destination des transporteurs aériens pour relancer le secteur ébranlé par le coronavirus. Ce guide formule des propositions pour une relance "progressive et durable" alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement et que les vols reprennent petit à petit. Ce document rédigé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Association internationale du transport aérien (IATA) qui regroupe 290 compagnies.

Une dématérialisation maximale

Parmi les recommandations, les voyageurs devraient présenter une déclaration de santé à son arrivée à l'aéroport et subir un contrôle de température. L'enregistrement se ferait en ligne, et les cartes d'embarquement seraient dématérialisées : toutes les technologies sans contact, notamment la reconnaissance faciale doivent être favorisées selon ce rapport pour "éliminer ou de réduire fortement la nécessité d'un contact entre employés et passagers pour les documents de voyage".

Un accès au terminal limité

Le rapport préconise de réserver l'accès au terminal aux seuls voyageurs et plus à leurs accompagnateurs. Le port du masque serait obligatoire dans le cas où une distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Les employés de l'aéroport pourront eux porter des masques, des gants et des visières en plexiglas. Une fois à bord de l'appareil, les passagers devraient garder leur masque et se déplacer le moins possible. Ils ne pourront plus lire de journaux en libre service et les repas seront préemballés.

Le rapport conseille également d'alléger au maximum les bagages des voyageurs. En revanche, il ne préconise pas de neutraliser un siège sur deux pour assurer une distance physique entre les passagers.

L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) estime que la pandémie de coronavirus pourrait réduire de 1,5 milliard le nombre de passagers d'ici la fin de l'année. Les compagnies pourraient perdre plus de 282 milliards d'euros en 2020, selon l'agence.