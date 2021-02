Les propositions de l'ADTT pour la troisième ligne du tramway à Saint-Cyr-sur-Loire

La deuxième ligne de tramway n'est pas encore sortie de terre, que déjà, le tracé de la troisième est sur les rails. L'Association pour le Développement des Transports collectifs en Touraine (ADTT) dévoile ses propositions pour le passage de la future ligne C, à Saint-Cyr-sur-Loire. Cette ligne devrait relier la ville du Nord-Ouest de Tours à Saint-Pierre-des-Corps.

L'avenue Charles-de-Gaulle comme axe majeur

Le tramway emprunterait la ligne A sur l'avenue de la Tranchée, avant d'entrer dans Saint-Cyr par l'avenue Charles-de-Gaulle. "Celle-ci est un axe majeur, une avenue large et droite, autour de laquelle se concentrent les habitats collectifs de la commune. En raison du coteau abrupt de la Loire, elle est aussi la seule entrée possible pour le tramway par le sud", justifie l'ADTT.

Pour rejoindre ensuite le terminus, à la clinique de l'Alliance, deux tracés sont envisagés par l'association :

le tracé Est, via la rue de la Lande, près des quartiers d'habitations Ménardière et Central Park

le tracé Ouest, via la rue du Mûrier, qui pourrait desservir Pôle Emploi et Cap Emploi et un parking-relais au niveau du rond-point de Meinerzhagen

Les propositions de l'ADTT pour le tracé de la troisième ligne de tramway, à Saint-Cyr-sur-Loire. - ADTT

Jusqu'au lycée Choiseul

Enfin, l'ADTT propose une prolongation de la ligne, pour desservir le CFA et le lycée Choiseul, établissement de secteur des lycéens de Saint-Cyr et de communes du nord de la Touraine. "A proximité se trouvent plusieurs entreprises et structures, et ce sont au moins 3.500 personnes qui viennent quotidiennement travailler dans ce quartier des Douets. Ce terminus permettrait aussi un accès au Parc de la Cousinerie", expose l'association.

A savoir maintenant si les collectivités locales suivront ces propositions. L'ADTT espère en tous cas l'ouverture de la ligne C en 2030.