Les qualifications de Roland-Garros commencent ce lundi, des perturbations de trafic à prévoir à Paris

Les qualifications pour le tournoi de tennis de Roland-Garros se déroulent du lundi 16 au vendredi 20 mai. Dès lundi et pendant toute la durée du tournoi, des interdictions de circulation et de stationnement sont en vigueur aux environs de la porte d'Auteuil à Paris. On fait le point.