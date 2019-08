Les radars "nouvelle génération" arrivent en Béarn

Le premier "radar tourelle" en Béarn a été installé le long de la route à Bordes, sur la D938. Plus redoutable, ce nouvel appareil repère les excès de vitesse dans les deux sens, mais aussi les téléphones au volant, le port de la ceinture, ou encore les distances de sécurité.

Pyrénées-Atlantiques, France

C'est le premier appareil du genre sur le bord de nos routes en Béarn. Un radar "tourelle" a été installé à Bordes ces derniers jours, au même endroit que l'ancien qui a été plusieurs fois vandalisé.

Ce nouveau "radar tourelle", placé en hauteur, annoncé depuis quelques mois déjà, est le premier en Béarn. Dans le département, un autre appareil est installé côté basque, à Louhossoa, près de Cambo-les-Bains.

Ce n'est que le début d'une série

On ne sait pas exactement combien, ni où ils vont être installés, mais à terme tout le parc de radar sera remplacé. Et si les Pyrénées-Atlantiques suivent les objectifs nationaux, d'ici l'année prochaine un radar sur quatre sera un "radar tourelle".

Il suffit de prendre la route pour le constater, de nombreux radars fixes sont restés hors service de longs mois et encore aujourd'hui 9 des 27 du département ne fonctionnent plus, ce qui explique en partie la forte mortalité sur la route selon la préfecture, à cause de la vitesse mais aussi du téléphone au volant par exemple.

Des radars blindés pour éviter les dégradations

Et justement ces nouveaux radars flashent si vous avez le téléphone au volant. Ils détectent aussi le port de la ceinture, ou encore le respect des distances de sécurité.

La préfecture assure que les radars tourelles vont durer plus longtemps que les précédents. Ils sont blindés et mieux surveillés pour éviter les dégradations. Cependant, cela n'a pas empêché le vandalisme dans d'autres régions où ils sont apparus. Au moins une dizaine de radars ont déjà été brûlés ou bâchés ailleurs en France.