Les radars nouvelle génération débarquent dans l'Yonne

Yonne, France

Ils sont arrivés la semaine dernière ! Les radars tourelles poussent comme des champignons au bord de nos routes icaunaises. France Bleu Auxerre en a dénombré au moins trois. Difficile d'être plus précis pour le moment, la préfecture ne souhaitant pas communiquer leur nombre exact. Les trois que nous avons repérés sont installés dans le Florentinois : deux sur la N77 dont un à hauteur de Vergigny et l'autre sur la commune de Lasson, le troisième se trouve à Percey, sur la D905.

Des radars très performants

Ces radars nouvelle génération ont été installés la semaine dernière, un peu en catimini. Les maires des communes concernées n'ont pas été avertis. "Ces radars, c'est un peu secret-défense", sourit l'un des édiles. Quoiqu'il en soit, ces radars voient tout, ou presque. Pour l'instant, ils ne flashent que les excès de vitesse, les franchissements de feu rouge ou de voie ferrée. Mais ils sont capables aussi de repérer le téléphone au volant, la ceinture manquante ou encore un défaut d'assurance du véhicule. Ces dernières fonctionnalités ne sont pas encore homologuées. Mais cela pourrait évoluer dans les prochaines années. Par ailleurs, ces radars mesurent quatre mètres de haut. Ils seraient donc, théoriquement, plus difficiles à vandaliser.

Ce radar tourelle contrôle les excès de vitesse sur la RN77 à hauteur de Lasson © Radio France - Boris Loumagne

De leur côté, les associations se félicitent de la mise en place de ces radars. "Tout ce qui permet de faire baisser la mortalité sur les routes est bon à prendre", se réjouit Alexis Bottollier de l'association "Prévention routière" dans l'Yonne. "La mortalité sur les routes de l'Yonne est importante par rapport aux autres départements, rappelle-t-il. On est sur un des taux les plus élevés de France." En effet, depuis le début de l'année 37 personnes ont été tuées sur les routes de l'Yonne. Alors que sur toute l'année 2018, on comptait 36 morts.