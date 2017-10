Les radars "pompes à fric" ? Non, l'argent sert à entretenir les routes

Près de 92% de l'argent des radars sont consacrés à la lutte contre l'insécurité routière selon un rapport officiel rendu public ce mardi. Pour la première fois, la Sécurité routière détaille à quoi servent les amendes collectées grâce aux radars automatiques.

C'est un rapport qui veut mettre fin à l'idée reçue du "radar pompe à fric". Seulement 8% des recettes des amendes servent à désendetter l'Etat. Le reste est consacré à la lutte contre l'insécurité routière, selon ce document qui détaille pour la première fois dans le détail à quoi sert l'argent des radars automatiques. Ce rapport, annexé au Projet de loi de finances 2018, témoigne "de la volonté de transparence des pouvoirs publics ".

Selon ce document de 46 pages, la quasi-totalité (91,8% soit 845,2 millions d'euros) de l'argent des radars récolté en 2016 a été consacrée à la lutte contre l'insécurité routière, notamment à travers l'amélioration du réseau routier. Le reste (8,2% soit 75 millions d'euros), qui provient uniquement des amendes majorées, a servi au désendettement de l'Etat.

Entretien des routes

Dans le détail, 351,5 millions d'euros ont été destinés à l'amélioration du réseau routier, notamment la mise en sécurité de 8 tunnels en Île-de-France. Plus de 35 millions d'euros ont également été consacrés à la pose de panneaux de signalisation intelligents comme les panneaux à messages variables. Une partie de l'argent sert aussi à déployer de nouveaux radars et entretenir le parc existant.

L'implantation des radars "n'est jamais prise en considération d'intérêt financier mais uniquement pour contribuer à la réduction des morts et des blessés sur nos routes", assure la Sécurité routière dans un communiqué. Depuis 2003, les recettes des radars n'ont cessé d'augmenter et devraient rapporter plus d'un milliard d'euros à l'Etat en 2018.