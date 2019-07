Les radars tourelles arrivent dans le Loiret, découvrez la carte !

Deux radars tourelles seront déployés sur la RD 2060 entre Orléans et Montargis

Sury-aux-Bois, France

La préfecture du Loiret ne veut rien dire de la date de mise en service de ces radars nouvelle génération, ni de leur coût. En revanche on sait où ils se trouvent, car il s'agit en fait de remplacer ceux qui ont été récemment dégradés, en marge des mobilisations des gilets jaunes. Voici les axes clefs : deux de ces radars sont installés sur la RD 2060, un entre Chateauneuf sur Loire et Bellegarde, un autre à Sury aux Bois.

Un autre radar est en cours d'installation sur la route de Pithiviers, la RD 2152, il se situe à Loury. Il y en a un autre à Jouy en Pithiverais, un peu plus au nord, sur la RD 927 entre Pithiviers et Toury. Et puis un dernier, pour le moment, sur la RD 97 à Saint Lyé la Forêt.

Ils flashent en hauteur et dans les deux sens

L'objectif ce serait, selon quelques sites spécialisés, de déployer au total 1200 radars tourelle sur tout le territoire français. Ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils flashent d'en haut, ils sont perchés sur des pylones de 4 mètres. Qu'ils flashent dans les deux sens, mais qu'ils peuvent aussi mesurer les distances de sécurité entre deux véhicules, dire sur quelle voie circule la voiture en infraction, dire même de quel type de véhicule il s'agit. Mais là encore, la préfecture ne communique pas sur les fonctionnalités qui seront effectives dès la mise en service.