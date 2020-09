"Les rails datent de 1977" : un chantier d'ampleur en ce moment sur un tronçon de la ligne Limoges-Paris

SNCF Réseau mène, en ce moment, un chantier d'ampleur sur la ligne SNCF Paris-Limoges. La voie ferrée est intégralement remplacée sur un tronçon de 29 km entre Limoges et Fromental. Ce chantier s'intègre dans l'investissement global d'1,6 milliard d'euros consacré à la régénération de la ligne POLT.

Sur la ligne SNCF Limoges-Paris, les rails sont remplacés sur un tronçon de 29 km entre Limoges et Fromental - illustration

Les travaux de régénération de la voie ferrée Paris-Limoges avancent avec, en ce moment, un chantier d'ampleur mené sur le tronçon Limoges-Fromental : SNCF Réseau remplace intégralement les rails sur 29 km, dans le sens Limoges-Paris.

Ici, les voies ferrées soufflent leur 43 bougies, elles datent de 1977. "Elles sont vieilles" juge Stéphane Tocchini, chef de projet SNCF Réseau sur ce chantier, "les rails, le ballast sont usés". Alors à force, les entretiens et les rafistolages ne suffisent plus, il faut une intervention musclée avec un remplacement de la voie de A à Z. "Nous renouvelons les rail, 48.000 traverses, 40.000 tonnes de ballast et nous relevons la voie jusqu'à son niveau définitif" explique le chef de chantier. Ces travaux vont durer jusqu'au mois de novembre pour un montant de 47,3 millions d'euros.

On va la remettre en état en supprimant toutes les 'scories'

Ce genre d'intervention va continuer sur la POLT jusqu'en 2025 dans le cadre de l'investissements pluriannuel d'1,6 milliard d'euros. "Cet investissement permet de tenir les fonctionnalités de la ligne telles qu'elles étaient avant les réductions de vitesse temporaires" précise Luc Lallemand, le PDG de SNCF Réseau, "donc on va la remettre en état en supprimant toutes les 'scories' qui ses ont accumulées au fil des années".

De quoi ramener le trajet Limoges-Paris à 3 heures. Mais pour descendre en dessous, il faudra d'autres investissements, d'autres travaux mais avant tout : d'autres choix politiques.