Le Mans : les rames du tramway vont passer de 32 à 44 mètres

Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire un an après chez la Sétram ? Le réseau de transports en commun de l'agglomération du Mans a enregistré une baisse de ses voyageurs, notamment des personnes qui utilisaient le ticket à l'unité. L'épidémie a coûté quatre millions d'euros à l'entreprise mais ne remet pas en cause les prochains aménagements. Le président de la Sétram, Joël le Bolu, nous a confirmé ce lundi l'allongement des rames.

Joël Le Bolu, président de la Setram © Radio France - Charles Deyrieux

Le bilan de la crise sanitaire un an après le début du confinement

L'épidémie a coûté plus de quatre millions d'euros à la Sétram, et a entraîné une forte baisse de la fréquentation. Les usagers reviennent, notamment les abonnés. Ces pertes seront prises en charge aux deux tiers par l'agglomération du Mans. Et les aménagement ne sont pas remis en cause.

Il y a déjà les projets de chronolignes, les bus en site propre et il y aura d'ici cinq ans, des tramways plus longs. Actuellement, pour des raisons de circulation et de trafic, il ne peut pas y voir plus de passages sur les deux lignes de tramway existantes. La Sétram travaille donc pour allonger les rames.

On ne peut pas faire plus de circulation des tramways mais on va rallonger les rames. - Joël Le Bollu, le président de la Sétram

Le vote est prévu ce jeudi par les élus de le Mans métropole. La mise en service est prévue en 2025. Alstom, le fabriquant, devra mettre en place les rames supplémentaires et certains quais devront être rallongés. Des travaux sont également prévus au centre de maintenance au Mans.

