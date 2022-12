Les recours des opposants au Téléo rejetés par la justice administrative à Toulouse

La société MACSF Assurances, l’association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon avaient saisi la justice administrative pour faire annuler les décisions de Toulouse Métropole, du préfet de Haute-Garonne et de Tisséo ayant permis l’aménagement du téléphérique urbain sud, inauguré en mai dernier. L'audience a eu lieu le 25 novembre, le tribunal a rendu sa décision le 12 décembre.

Moins bruyant, moins cher que les autres modes de transport

Les plaignants soutenaient notamment que l'enquête publique était entachée d'irrégularités et qu'elle ne prenait pas suffisamment en compte les nuisances sonores, l'impactr visuel et plus généralement son impact environnemental.

Le tribunal administratif a finalement retenu que le projet de téléphérique représente un progrès en termes d’intermodalité. "Son coût d’investissement et d’exploitation annuel, est inférieur à celui calculé pour les autres modes de transport. (...) Un bus nécessiterait, pour disposer d’une liaison comparable à celle du téléphérique, la construction d’un viaduc". Le tribunal a aussi relevé que le niveau d’impact sonore du téléphérique est inférieur aux autres modes de transport.

Les requérants doivent même verser 1.500 euros à Toulouse Métropole, et de 4.500 euros à Tisséo Collectivités.