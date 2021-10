Les remontées de file autorisées dans l'Hérault depuis cet été pour le plus grand bonheur des motards

Geoffrey et Diaz arpentent Montpellier ce mardi, tracts à la main. Sur chaque moto, ils déposent un dépliant sur lequel est écrit "Circulation inter-files, partageons la route en toute sécurité."

Depuis le 3 août dernier, les remontées de file sont autorisées dans certaines conditions pour les motards dans l'Hérault, dans le cadre d'une expérimentation sur une vingtaine de départements pendant trois ans.

De toute façon, personne ne le respectait"

Même si la circulation inter-files est interdite en France, dans les faits, elle est pratiquée par quasiment tous les motards. Anis est livreur : "Tout le monde s'en fiche, personne ne le respectait ! Moi j'ai pris un scooter pour justement éviter les embouteillages et surtout je travaille avec."

Un peu plus loin, Alexandre aussi se réjouit de cette initiative, avançant l'argument de la sécurité. "On sait que c'est dangereux, il faut vraiment faire attention, moi j'ai déjà fait un accident en doublant un camion, je n'ai pas vu la voiture qui arrivait sur la droite, ça m'a servi de leçon."

L'équipe de Geoffrey, missionnée par la Sécurité Routière, en profite pour dialoguer avec les motards :

Les remontées de file ont été interdites il y a quelques années mais ça n'a pas du tout été efficace. Le nombre de décès de motards a augmenté. C'est pour ça que cette expérimentation est lancée. Geoffrey, missionnée par la Sécurité Routière

Le verso du dépliant de la Sécurité routière © Radio France - Sécurité routière

Dépliant de la Sécurité Routière © Radio France - Sécurité Routière

Désormais, dans l'Hérault, les remontées de file en cas d'embouteillages sont autorisées sur les autoroutes et les 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central et où la vitesse autorisée se situe entre 70 et 130 Km/h, c'est-à-dire les voies rapides.

"Il faut aller plus loin"

Pour Jean-Michel Sénéchal, président des motards en colère dans l'Hérault, cette expérimentation est un bon début mais il faut aller plus loin.

Il faut étendre l'autorisation. Que ce soit aussi possible en ville, sur des voies à 50 km/h, parce que de toute façon tout le monde le fait. Surtout, bon on consomme de l'essence quand même, mais en remontant les files, on désengorge le trafic, en un sens ça permet d'avoir une ville moins polluée... et puis surtout, un deux roues entre deux voitures en fait c'est dangereux, il faut qu'on puisse avoir une conduite plus souple que les quatre roues. Jean-Michel Sénéchal, président des motards en colère dans l'Hérault

Pendant encore deux jours, Geoffrey et son équipe vont aller à la rencontre des motards, ils ont plusieurs milliers de tracts à distribuer.