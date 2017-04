Les réservations du nouveau TGV cartonnent, Paris-Bordeaux liaison n°1 en France pour l'été prochain

La SNCF annonce un chiffre impressionnant : les réservations du TGV Paris-Bordeaux, qui circulera à partir du 2 juillet prochain, sont en hausse de 70% par rapport à l'an passé. La ligne est la plus demandée pour l'été, davantage que les liaisons vers la Côte-d'Azur.

Faut-il s'attendre à un embouteillage de voyageurs en gare Saint-Jean à Bordeaux l'été prochain ? Et un nombre record de touristes dans la ville ? C'est la tendance qui se dessine si l'on en croit les responsables de la SNCF qui ont dévoilé ce mardi les premiers chiffres des réservations estivales. La nouvelle ligne Paris-Bordeaux, qui sera ouverte le 2 juillet prochain et mettra Bordeaux à 2h04 de la capitale, sera le tube de l'été. C'est l'offre la plus importante en volume que l'on propose, explique Franck Gervais, le directeur général du site voyage-sncf.com. Avec près de 35.000 places disponibles chaque jour, soit cinq fois l'offre aérienne. Et ça prend. Paris-Bordeaux est la destination la plus prisée, la plus achetée pour l'été".

Il y a un vrai effet d'attractivité de la nouvelle ligne à grande vitesse.

Franck Gervais donne un chiffre très parlant. Par rapport à la même époque l'an passé, les réservations effectuent un bond de 70%. Pour la première fois, le sud-ouest dépasse la Côte-d'Azur dans les demandes de réservations estivales.