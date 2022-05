Avec le retour des beaux jours, les fêtards sont de retour, et les excès avec. Plusieurs graves accidents ces derniers jours impliquant de jeunes automobilistes soulèvent la question des risques.

"On n'a pas assez conscience des risques de l'alcool au volant" déplorent des proches de victimes

Une augmentation de 29% des accidents mortels. Le ministère de l'Intérieur atteste d'une hausse significative de la mortalité routière en avril 2022 par rapport à avril 2021. Si cette tendance ne se vérifie pas pour l'instant en Occitanie, le retour des beaux jours fait craindre une augmentation du nombre d'accidents, en particulier de ceux impliquant une conduite alcoolisée.

"On constate effectivement une augmentation de la présence d'alcool chez les conducteurs", explique Mickael Bonsens, le patron de l'escadron départemental de sécurité routière. "Et effectivement, avec le retour des beaux jours et la fin des contrôles sanitaires, malheureusement, les mauvaises habitudes reprennent, mais surtout chez les jeunes".

Plusieurs accidents dernièrement

Le week-end dernier, plusieurs accidents graves voire mortels ont impliqué de jeunes conducteurs. Un homme de 20 ans est mort dimanche 15 mai à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), après avoir percuté un arbre. Toujours dans le Tarn-et-Garonne, un jour plus tôt, trois personnes ont été blessées dans un accident, très matinal, à Saint-Aignan. Deux d'entre elles, de 19 et 22 ans, ont été gravement blessées.

En Haute-Garonne, un jeune de 23 ans est mort, vendredi 13 mai, après une collision violente entre sa voiture et un autre véhicule dans le quartier toulousain de Croix-Daurade. Si dans ces trois cas, l'alcoolémie des conducteurs n'a pas été confirmée, cette recrudescence interroge.

Avec l'arrivée des beaux jours, le patron de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) se démultiplie pour faire de la prévention dès le plus tôt possible.

C'est pour ça qu'on intervient régulièrement à la demande des établissements scolaires, mais aussi des mairies, dans le cadre d'actions auprès des écoles élémentaires - Mickael Bonsens

"Surtout, les sensibiliser le plus rapidement possible au moment ou ils commencent à pouvoir conduire soit des petites cylindrées ou des véhicules sans permis", poursuit Mickael Bonsens. Le chef de l'ESDR rappelle que l'alcool est responsable de 30% des accidents mortels au niveau national. Quand un conducteur alcoolisé consomme en plus de la drogue, le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 29, selon lui.

"Un accident est si vite arrivé : il suffit d'une fois"

Ces nombreux accidents ramènent Morgane en arrière. Cette Toulousaine de décidé de devenir infirmière après l'accident de son frère. C'était une nuit en 2002 sur une route de Frouzins (Haute-Garonne) après une troisième mi-temps arrosée. Morgane qui exerce aujourd'hui au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse s'en rappelle comme si c'était hier.