Les riverains de l'aérodrome d'Aix en Provence s'inquiètent de l'extension prochaine du site

Ils savent qu'ils ont un temps de retard. Riverains et associations n'ont plus que ce mercredi pour donner leur avis sur l'enquête publique au sujet des permis de construire déposés par la société Edeis, exploitant l'aérodrome d'Aix-les-Milles, situé sur le site de l'ancienne base aérienne 114.

ⓘ Publicité

Pourtant l'inquiétude est grande chez les habitants qui voient d'un mauvais oeil ce projet : Une aérogare de 800 M2 et la construction de 6.000 M2 de hangars. Pour ceux qui habitent au bout de la piste comme Julien, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : "les avions tournent en rond au dessus de nos têtes, parfois je rentre en courant chez moi par ce que ca sent le kérosène, je ne veut pas respirer ça !"

Bientôt un ballet incessant de jets privés ?

Aux nuisances olfactives, il faut évidemment ajouter les nuisances sonores, même si la plupart des riverains le reconnaissent, ce ne sont pas les petits- bi-moteurs qui posent problème, mais plutôt le trafic grandissant des jets privés.

Isabelle par exemple décrit son quotidien infernal : "ces gros avions turbinent à plein régime bout de piste pendant de très longs moments en attendant que les clients arrivent. Le bruit couvre nos conversation, c'est insupportable."

Et c'est justement ce qui inquiète le Collectif Danger Aix Avenir (CD2A). Pour François Cabet le co-président, il y avait 1500 mouvements d'avions d'affaires en 2019, le projet de la société Edeis serait d'augmenter ce chiffre de 25% par an jusqu'en 2027 : "c'est impossible à tenir dans une zone urbaine comme celle des mille. Cela va impacte 100.000 personnes. Un jet privé, c'est 130 décibels au décollage, c'est un seuil de souffrance. Sans compter ceux qui habite comme moi à 300 mètres de la piste, avec les temps d'attente, les recharges en carburant, ce sera intenable. "

Un non sens écologique ?

Le co-président du collectif, Clément, habite lui une charmante demeure située dans l'axe de la piste, et pour lui ce projet est une aberration : " on est à 6 minutes de la gare TGV, à 16 minutes de l'aéroport de Marignane, c'est un non sens écologique, et c'est contraire à toutes les préconisations de l'état".

De son coté la société Edeis, contactée par France Bleu Provence, fait savoir que "le permis de construire a été abordé à plusieurs reprises lors des comités de la feuille de route développement durable en Sous-Préfecture en présence du président de l’association CD2A". De plus la société se défend de tout gigantisme sur cet aérodrome : "sur 800 m2, 400m2 sont dédiés au SSLIA (pompiers d’aéroport) et au stockage du matériel d’exploitation ; les 400m2 restant compensent les 300m2 des bureaux que nous occupons actuellement, trop étroits pour nos besoins".

"Un besoin de destination pour le trafic aérien d'affaire" (Edeis, société exploitante)

La société Edeis ne cache pas en revanche qu'elle table sur une augmentation du trafic aérien d'affaires : "l’augmentation du trafic aérien d’affaires sera d’avantage due à l’augmentation du besoin de destination que du confort d’un accueil, même si nous souhaitons offrir un meilleur service afin de consolider notre clientèle actuelle et future."

Edeis qui rappelle qu'elle a déjà entrepris plusieurs actions concrètes afin de réduire les nuisances, notamment la construction d’un mur anti-bruit pour les essais moteurs de la compagnie TWINJET, favoriser l’installation de l’école de pilotage avion électrique Fly Provence.

Des assurances qui ne semblent pas convaincre les riverains et les associations qui ont lancé une pétition qui a recceuilli, à ce jour, 1800 signatures.