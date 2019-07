Les riverains de la déviation Est de Montpellier dénoncent une concertation partiale

Hérault, France

C'est un vieux projet qui refait surface. La construction de la déviation Est de Montpellier, la DEM. Une 2x2 voies qui doit relier Castelnau-le- lez (le boulevard Philippe Lamour) à l'autoroute A709. La concertation, qui se termine le 11 juillet, propose deux tracés d'environ trois kilomètres de long : la variante Est et la variante Ouest. L'association de défense des riverains de la DEM s'étonne que le tracé Ouest qui est plus proche des maisons, traverse plus de vignes et coûte un peu plus cher semble être privilégié par le conseil départemental de l'Hérault, le décideur final.

Le lobbying des viticulteurs de la Méjanelle

Le tracé Est un est en ligne droite (3,3 km), l'e tracé Ouest fait une courbe (3,6 km). Le coût est de 67 millions d'euros pour le premier, 69 millions d'euros pour le second mais le coût des protections phoniques n'est pas pris en compte et pour le tracé ouest il en faudra beaucoup car il passe a proximité d'une bonne vingtaine de maisons. Autre défaut de cette variante Ouest selon l'association des riverains, elle passe au milieu des jardins ouvriers d'EDF et impacte douze exploitations agricoles.

Le tracé Est est plus éloigné des habitations, traverse dix exploitations dont trois gros domaines viticoles des coteaux de la Méjanelle qui pèsent de tout leur poids dans le débat pour que soit privilégié le tracé Ouest le plus éloigné de leur exploitation à tel point qu'aujourd'hui l'association des riverains de la DEM a le sentiment que le choix est déjà fait. "Les éléments d'information du dossier de concertation relatifs à l'impact viticole du projet proviennent d'un rapport partial établi par la chambre d'agriculture" s'étonne Jean-Marc Maillot l'avocat de l'association.

L'association des riverains de la DEM estime que _"_cette déviation est obsolète et ne correspond plus à la politique de la métropole de Montpellier en matière d'utilisation de la voiture" . Si le projet doit malgré tout voir le jour, l'association souhaite que la concertation ne soit pas bidon et défende l’intérêt général, pas des intérêts particuliers.

Cette DEM doit accueillir en moyenne 32 000 véhicules/jour. La mise en service est prévue en 2025.