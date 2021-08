Les riverains de la route Avranches-Granville lancent une pétition

Le département a annoncé au printemps dernier renoncer à construire le dernier tronçon de la route Avranches-Granville en raison de nouvelles contraintes environnementales. Depuis, les riverains ne décolèrent pas. Ils viennent de lancer une nouvelle pétition en ligne pour réclamer une solution.

Ces riverains habitent sur les communes de Saint-Pair-sur-Mer et de Saint-Pierre-Langers, dans les hameaux de La Maréchalerie, La Havaudière ou encore Le Croissant, tous le long de cette départementale 973 : au total une 100e de foyers fatigués de voir passer voitures et camions sous leurs fenêtres. 15 000 par jour! Au printemps, après l'annonce de l'abandon du dernier tronçon de 2x2 voies par le département, une première pétition papier avait réuni 200 signatures. Cette fois, via internet, on en compte déjà près de 900.

Un collectif en projet

Les riverains dénoncent à la fois les problématiques d'insécurité avec les difficultés à accéder ou quitter leurs logements, mais aussi la pollution et les nuisances sonores occasionnées. Certains d'entre eux envisagent de lancer une opération escargot pour protester contre cette situation. L'ambition en tout cas est de créer un collectif dès la rentrée pour discuter avec le département.

Ce dernier rappelle que ce sont de nouvelles lois sur l'eau et la biodiversité, votées l'an dernier qui provoquent l'abandon du projet de contournement de Saint-Pair-sur-Mer désormais incompatible avec les textes, mais garantit conserver son ambition de fluidifier et sécuriser la circulation sur l'axe Avranches-Granville. La situation ne restera donc pas en l'état, mais l'adaptation du projet prendra encore du temps et mettra sans doute la patience des riverains à l'épreuve.