Les voitures défilent toute la journée, une moyenne de 12.000 par jour sur l'avenue de Vendée à Geneston. Depuis mars les riverains ont dénombré huit accidents plus ou moins graves sur une petite portion de cette route. Ils lancent une pétition pour demander des aménagements contre la vitesse

Les riverains se mobilisent contre la vitesse et les accidents à Geneston

Marine Petibon, ses deux enfants et Edwige Guerin devant l'avenue de Vendée à Geneston

Le flot de voitures ne s'arrête pas "et encore c'est pas l'heure de pointe", lance Marine Petibon ce mercredi après-midi. Cette habitante donne sur l'avenue de Vendée, un axe majeur pour aller à Nantes depuis La Roche-sur-Yon. Depuis mars, les riverains comptent huit accidents importants sur une petite portion située proche d'un rond-point.

"Il y a déjà eu des morts, on ne veut pas attendre que ce soit nous ou un de nos enfants la prochaine fois", souffle-t-elle. Les habitants de cette zone lancent une pétition, ils veulent une action rapide des pouvoirs publics pour réduire la vitesse de certains automobilistes. Ils comptabilisent plus de 200 signatures en comptant celles sur internet et en papier.

Angoisse quotidienne

Devant l'axe routier, une femme explique qu'elle ne laisse plus ses enfants aller chercher le courrier. Il y a quelques mois, une voiture défonce sa boîte, un vrai traumatisme d'imaginer qu'un de ces enfants ait pu se trouver à cet endroit au moment de l'accident. Parmi ces sinistres, nombreux ne sont pas déclarés officiellement car les conducteurs prennent la fuite.

Les restes du mur qui fait le tour de la maison de Marine Petibon après un accident de voiture. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Dans la nuit de son retour de vacances, Marie Petibon au son mur totalement défoncé par une voiture. Un imposant SUV a fini sa course devant chez elle, détruisant tout le béton et une parti de ces sapins. Un amas de briques cassées jonchait le sol. "Cela attaque les maisons, explique-t-elle. je suis en train de regretter d'avoir acheté cette maison."

La peur au ventre

"Les plus anciens jouaient juste à côté de la route quand ils étaient plus jeunes, maintenant si on fait un jeu c'est 1, 2, 3, paf", se désole Edwige. cette habitante est stressée par les bruits de crissements de pneus, une situation courante selon elle. Devant la maison de Marie Petibon, il est difficile de s'entendre parler tellement certains véhicules filent à toute vitesse.

Marine Petibon pointe du doigt dans de multiples directions, à chaque fois c'est une autre histoire d'un accident. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Dans son salon, Marie Et Edwige montrent des photos des accidents. Encore dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, deux voitures étaient impliquées dans un accident spectaculaire. "On a l'impression de traverser le périph' sur cette route", raconte Marie Petibon. Un des véhicules a totalement défoncé une voiture stationnée sur une place.

Situation difficile

La maire de la commune, Karine Paviza est préoccupée par cette situation mais elle se sent démunie. Cet axe est dédié au passage des convois exceptionnels, il entre donc dans une réglementation précise pour les tailles de ces importants transports. "Je ne vais pas lancer des travaux qu'on va me demander d'enlever après, explique-t-elle. J'ai demandé au Département qu'on organise une commission de sécurité pour commencer des travaux avant la fin de l'année.

Sur l'avenue de Vendée, les automobilistes passent parfois à des vitesses importantes et mettent en danger les autres usagers © Radio France - Matthieu Bonhoure

"On doit quand même avoir une bonne étoile au-dessus de Geneston qu'il n'y ait pas un blessé", dit la première édile. Les habitants continuent de mobiliser le quartier et veulent une prise de conscience. Un radar pédagogique a été installé en amont dans le but de dissuader les automobilistes d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Cet outil doit aussi permettre de prendre des données sur la vitesse des véhicules.