Les routes de Loire-Atlantique sont prêtes pour affronter l'hiver

Comme chaque année, lorsque le froid arrive, le département de Loire-Atlantique utilise un dispositif de veille pour affronter l'hiver sur les routes. Actif à partir du lundi 29 novembre, ce sont 26 équipes qui se tiendront prêtes pour intervenir face au risque de verglas et de neige.

Faire face au verglas et à la neige, le même combat chaque année pour le département de Loire-Atlantique à l'approche du froid. Encore une fois, le Conseil départemental présente son plan pour assurer la sécurité des automobilistes. À partir du lundi 29 novembre, une veille sera effectuée nuit et jour pour agir rapidement.

Il y aura 26 équipes qui se tiendront prêtes pour intervenir sur le réseau routier de Loire-Atlantique. Un total de 4.300 kilomètres de route, un réseau évidemment trop grand pour une intervention simultanée des équipes. Alors, les axes sont classés par ordre de priorité. Sur une carté détaillée (ci-dessous), on peut voir le détail de ces actions.

Le Département de Loire-Atlantique s'occupe des routes selon un ordre de priorité, en jaune les axes où un entretien peut-être effectué à toute heure du jour ou de la nuit. - Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Importante logistique

En jaune on distingue les axes où les équipes peuvent intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela représente tout de même 372 kilomètres de réseau routier. Pour surveiller toutes ces routes, il y a 13 patrouilleurs, 3 stations météo fixes et 13 stations météo mobiles. Tout ces dispositifs permettent une veille sur tout le département.

Du côté logistique, il y a 26 camions équipés d'une saleuse, mais aussi 30 centres de stockage de sel. Par centre, près de 20 à 50 tonnes de sel sont entreposées. En plus de cette sécurité mise en place par le département, il est aussi recommandé aux automobilistes de "redoubler de vigilance".