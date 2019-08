De nombreuses routes en chantiers à Auxerre

Eté rime avec travaux sur la voirie à Auxerre. De nombreux chantiers viennent de se terminer ou sont encore en cours. Le plus important, est situé au rond point de l'avenue charles de Gaulle et de l'avenue Denfert Rochereau.

Avec 7000 véhicules jours, l'avenue Charles de Gaulle est l'un des axes routier les plus emprunté par les automobilistes qui arrivent au nord d'Auxerre. Le tabac presse de Mathieu Noé est situé à quelques dizaines de mètres du rond point sur l'avenue Denfert Rochereau.

"J'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaire depuis le début des travaux"

Et comme c'était prévisible, il voit passer beaucoup moins de clients depuis le début des travaux. " Une grosse perte d'activité de l'ordre de 50% en Juin comme en Juillet. Les déviations étant mises en place assez loin, je pense que nos clients, même les habitués, ont peur de s'aventurer dans une zone de travaux." Malgré tout son commerce reste ouvert. Par contre en face le boulanger a décidé de fermer pour le mois d’août. Quant aux clients , certains restent fidèles. C'est le cas de Johnny qui peste quand même un peu contre les travaux. " C'est embêtant parce que ça dure depuis pas mal de temps. On se gare devant les garages des habitations, on a pas le choix ."

La situation est de plus en plus difficile à gérer pour les commerçants. Mathieu Noé tient le tabac situé avenue Denfert Rochereau Copier

© Radio France - Damien Robine

"On se gare plus loin , il faut bien que les travaux se fassent"

Jean Claude est un autre habitué des lieux . Il est retraité, il a le temps et il prend les choses avec philosophie. "Ça dure oui. C'est normal. Il faut que les travaux se fassent. Moi je viens tous les jours. je me gare plus loin et je viens à pieds. Voilà."

La bonne nouvelle pour les commerçants , c'est que les travaux n'ont pas pris de retard. La ville d'Auxerre estime qu'ils seront terminés comme prévu le 30 août.