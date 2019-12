Les routes fermées ce mardi 24 décembre dans les Landes

La décrue continue dans les Landes. La liste des routes départementales fermées pour cause d'inondation se réduit petit à petit. Ce mardi 24 décembre à 16h, elles sont désormais moins de 10. Deux routes sont rouvertes.

Département Landes, France

La liste des routes inondées et coupées dans les Landes se réduit petit à petit. Selon les services du Conseil Départemental, à 16h, il restait encore 9 routes fermées, une est sous surveillance et deux ont rouvert à la circulation, mais avec des restrictions pour l'axe entre Pontonx et Gousse (RD10)

Routes départementales fermées

RD 71 Marais d’Orx

RD 362 Biaudos

RD 154 Saint Barthélémy

RD 436 Bec de Gave à Port-de-Lanne

RD 340 Lit et Mixe - Contis

RD 10E Entre le lieu-dit Cap-de-Pin et Labouheyre sur les communes de Lue & Labouheyre

RD 368 Préchac / Goos

RD 322 Yzosse / ST Paul

RD 110 Gousse / Saint-Jean-de-Lier

Route départementale sous surveillance

RD 413 Laluque / Lesgor au PN (UTD de Tartas)

Routes départementales rouvertes à la circulation

RD 123

RD 10 Pontonx / Gousse

(Déviation par RD7/RD924e/RD824 2x2 jusqu’à Pontonx-sur-Adour/RD42e). Un arrêté permanent a été pris avec une interdiction de plus de 7,5 Tonnes ainsi qu’une limitation à 50 km/h.