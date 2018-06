18 départementales sont en rouge. La Ligue contre la violence routière vient de publier les cartes des axes les plus dangereux et qui bénéficieront de la réduction de la limitation de vitesse au 1er juillet.

Dans une quinzaine de jours, le 1er juillet, la limitation de vitesse va passer de 90 à 80 kilomètres heures sur 400.000 kilomètres de routes sans protection centrale, soit près de 5.000 kilomètres dans nos deux départements.

La Ligue contre la violence routière a répertorié les axes les plus dangereux qui concentrent près de la moitié des morts. Le Journal du Dimanche vient de publier ces cartes. La Ligue se base sur les chiffres de la sécurité routière de 2006 à 2015, et l'on dénombre 271 tués en Haute Savoie et 175 en Savoie.

Peu de routes mais des points noirs

La ligue contre la violence routière pointe du doigt une situation propre à la montagne. Il y a chez nous peu de routes concernés par l’abaissement de la vitesse. Le faible nombre de voies implique une circulation dense et donc des zones qui concentrent les décès.

En Haute Savoie, 11 axes se détachent. Un est particulièrement dangereux : la départementale 903 - 37 kilomètres entre Annemasse et Evian : 20 morts.

Ça n’étonnera personne, les routes autour des lacs constituent le théâtre majeur des accidents.

Les axes dangereux en Haute Savoie - Ligue contre la violence routière

En Savoie , 7 routes sont concernées. L’abaissement de la vitesse sera particulièrement opportune sur la D 1504 : 13 morts sur 20 kilomètres entre Chambéry et l’Avant-Pays via le tunnel du Chat - ce qui constitue "un chiffre de mortalité anormalement élevé" d’après la Ligue.

Autre point noir : la D 1006 qui longe l’Isère de Montmélian en passant par la Maurienne jusqu’au col du Mont-Cenis - 34 victimes ! C’est la plus mortelle alors qu’elle est parallèle à une autoroute.