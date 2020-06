Les routes un peu chargées autour de Toulouse pour ce premier week-end post déconfinement

Après 11 semaines de confinement total ou partiel, on a un peu perdu l’habitude du trafic dense sur les grands axes ou aux abords de Toulouse. Mais à la veille du premier week-end de totale liberté de mouvement avec en plus la fête des mères, Bison futé s’attend à des ralentissements et plus si complications.

Trafic dense en fin de journée

D’après la cellule routière de la zone sud, ce ne sera pas la trombose au point de vous dire de différer votre départ, plutôt un vendredi de mois de juin classique propice à une escapade vers la Méditerranée, l’océan ou la campagne. Entre 16h et 20h ce vendredi, il faut s'attendre à un flux de véhicules plutôt soutenu autour des grandes villes comme Toulouse et en direction de Narbonne sur l'A61, un peu d'attente aux péages aussi. Conséquence : au moindre incident ou accident, les bouchons referont leur apparition !

Même tendance à prévoir dimanche en fin d’après-midi et en début de soirée pour les retours.

Prudence après des semaines de routes "désertées"

Plus que jamais : prudence parce que pendant le confinement , le trafic routier a chuté de 80% selon la cellule routière. Il remonte petit à petit ces jours-ci donc les conducteurs doivent aussi se réhabituer et retrouver des réflexes.