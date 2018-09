Vern-sur-Seiche, France

"Cette idée de vignette, c'est une écotaxe réchauffée" estime Patrick Lahaye, le patron de l'entreprise du même nom, installée à Vern-sur-Seiche, au sud de Rennes. Avec ces 600 camions et quelques 700 chauffeurs, il n'est pas question, pour le patron d'entreprise, de payer une nouvelle taxe. "Nous payons déjà la TICPE, la taxe sur les produits pétroliers, nous payons aussi les péages routiers, les taxes à l'essieu, cela représente 10% de notre chiffre d'affaires, on n'a pas besoin d'une nouvelle taxe pour plomber notre compétitivité". Pour le patron, "c'est la TICPE qui devrait servir au financement des infrastructures sur les routes, or aujourd'hui, 49 milliards sont prélevés auprès des usagers de la route dont les professionnels, mais seulement 13,3 milliards sont affectés au financement de la route" Quant à taxer les camions étrangers sur les routes françaises "juridiquement ce n'est pas possible" argumente encore le chef d'entreprise. Quand il fait circuler ses camions en Allemagne, ou en Belgique, Patrick Lahaye paye bien une écotaxe "mais dans ces deux pays, il n'y avait pas de péages, or en France, les péages me coûtent très cher". Le patron s'était déjà mobilisé en 2014 avec les bonnets rouges et il est prêt à manifester de nouveau.

La FNTR Bretagne prête à mobiliser ses troupes

En 2014, l'écotaxe avait finalement été abandonnée après les actions des bonnets rouges. Aujourd'hui, le collectif des acteurs économiques contre l'écotaxe et les transporteurs routiers bretons sont prêts à remobiliser les troupes. "Le niveau d'exaspération est à son maximum chez les routiers, nous pourrions très vite mobiliser nos troupes pour contester une nouvelle taxe" explique François Baudouin, le patron de la FNTR en Bretagne. Le patron est très critique concernant les déclarations du ministre de la transition écologique "le gouvernement nous ballade avec des projets fiscalement pas tenables ou juridiquement pas tenables, ou les deux. Nous ne comprenons pas à quoi ça rime. Par ailleurs, utiliser l'argument de l'accident tragique du pont de Gênes est un non-sens. On fait peur aux français, comme si en taxant les poids lourds, les ponts n'allaient plus s'effondrer" s'insurge le représentant de la fédération nationale des transporteurs routiers en Bretagne.