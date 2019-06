Les Sables-d'Olonne votent sur la déviation de la route du littoral ce dimanche

C'est un sujet épineux aux Sables-d'Olonne : le projet de déviation de la route du littorale entre le puits d'enfer et l'abbaye Saint-Jean-d'Orbestier. À tel point que la mairie a demandé aux habitants de trancher avec un vote ce dimanche.

Les Sables-d'Olonne, France

C'est un projet qui date de 2013 : dévier la route qui longe le littoral entre le puits d'enfer et l'abbaye Saint-Jean-d'Orbestier aux Sables-d'Olonne pour la faire passer un peu plus en retrait et pouvoir redonner son aspect naturel à cette zone qui se trouve sur une dune millénaire. Sauf qu'il est contesté par une partie des habitants qui ont créé un collectif et lancé une pétition. La mairie de la commune nouvelle des Sables-d'Olonne demande donc à ses électeurs de trancher, ce dimanche, avec une consultation citoyenne.

"Êtes-vous favorable à la suppression de la route du littoral et à la création d'une nouvelle route d'1,7 km ?"

Voici la question qui sera posée : "renaturer le secteur du Puits d’Enfer est un projet d’utilité publique qui sera mené jusqu’à son terme. En complément de ce projet, êtes-vous favorable à la suppression de la route du littoral RD 32A, entre le Puits d’Enfer et l’Anse aux Moines et à la création d’une nouvelle route d’1,7 kilomètre empruntant les rues du Puits d’enfer, du fief Saint-Jean et débouchant sur l’Abbaye Saint-Jean-d’Orbestier ?"

Le projet sur lequel les Sables doivent voter - Ville des Sables-d'Olonne

Le littoral réservé aux piétons et aux cyclistes

Si les Sablais disent oui au projet, cette portion de route d'un peu plus d'un kilomètre sera fermée aux véhicules à moteur. Elle restera accessible, en revanche, aux piétons et aux vélos. Le circuit automobile abandonné qui se trouve juste à côté sera détruit pour que la dune retrouve son aspect naturel. C'est un espace exceptionnel, l'un des rares du littoral où la dune n'est pas urbanisée. Ceux qui défendent ce projet évoquent aussi la question de l'érosion du littoral. Une partie de la route peut aussi être abîmée en cas de grosse tempête, comme ça avait été le cas lors de Xynthia.

"En voulant protéger la nature d'un côté, on veut la détruire de l'autre"

La nouvelle route passera un peu plus en retrait de la côte, à travers une zone boisée, où il n'y a pour l'instant qu'un sentier. "Le problème, c'est qu'en voulant protéger la nature d'un côté, on veut la détruire de l'autre", explique le collectif d'opposants, SOS route du littoral. "Et cette zone boisée est protégée. Ce serait une catastrophe qu'elle se retrouve traversée par 6.500 véhicules - au minimum - chaque jour". Il est aussi prévu de créer cinq nouveaux parkings au puits d'enfer, au niveau des Pirons, à côté de l'abbaye Saint-Jean-d'Orbestier et deux le long de la nouvelle route. La grande aire de stationnement du puits d'enfer, en revanche, sera détruite.

Des habitants des Sables et la mairie de Talmont opposés à la déviation

La mairie de Talmont-Saint-Hilaire est, elle aussi, opposée au projet de déviation de la route, même si elle soutient celui qui vise à renaturaliser la dune. Pour les élus, cette route est à la fois essentielle pour aller aux Sables-d'Olonne et en revenir mais aussi en terme d'attractivité touristique, notamment pour la zone de Bourgenay, même si même avec la déviation, la circulation continuera d'arriver par là à Talmont (puisque la nouvelle route, si elle voit le jour, rejoindra l'actuelle au niveau de l'abbaye).



Ce dimanche, les 33 bureaux de vote des Sables-d'Olonne sont ouverts de 8h à 18h.