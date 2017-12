Bas-Rhin, France

Rester dormir chez des amis, prendre le tramway, rentrer à pied ou opter pour le covoiturage. L'alcool au volant après une soirée, pour beaucoup, c'est terminé...

Un service gratuit de 1h à 11h du matin

Mais pour ceux qui doivent et/ou veulent coûte que coûte rentrer chez eux au petit matin, il y a les "Saints Bernard 67". Chaque année, ces bénévoles (22 toute l'année, une centaine pour le Nouvel An, NDLR) prennent le volant de 1h à 11h du matin. A la tête de ces anges gardiens, il y a leur président, Bernard Martin : "C'est zéro alcool ! Moi même en tant que président je souffle, tout le monde souffle dans les ballons..." Pour reconduire en toute sécurité ceux qui ne peuvent plus conduire.

"Quand quelqu'un se déshabille devant nous..."

Bernard Martin, président de l'association "Saints Bernard 67". © Radio France - Clément Lacaton

"Parfois, il faut trois bénévoles pour rentrer des personnes dans les voitures. Sur le moment ça nous fait un choc quand quelqu'un se déshabille devant nous, et puis après on se marre. C'est une bonne équipe."

"Certains oublient où ils habitent"

"Il y en a qui ne savent plus où est leur voiture, alors on cherche, ajoute-t-il. Certains oublient où ils habitent, il y en a qui habitent au cinquième étage sans ascenseur, on les remonte chez eux. Il y a des fous-rires. On peut dire qu'on a sauvé pas mal de vies."

Les "Saints Bernard 67" raccompagnent chez eux les fêtards la nuit du Nouvel An. © Radio France - Clément Lacaton

Affichage sur les panneaux d'autoroute

Les "Saints Bernard 67" ont même droit à un affichage sur les panneaux d'autoroute. Si vous voulez les aider, rejoignez-les. Ils craignent de ne pas être assez nombreux cette année.

Un service gratuit, en partenariat avec l'Eurométropole. La nuit de la Saint-Sylvestre, les bénévoles de l'association sont à votre disposition à partir de 23h, sur simple appel au 03 68 98 95 95, ou sur leur site Internet (attention aucune réservation possible).