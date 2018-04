L'intersyndicale d'Air France, en conflit salarial avec la direction depuis février, a annoncé une nouvelle grève, cette fois de deux jours, les 10 et 11 avril. Les grévistes réclament une augmentation de salaire depuis février.

L'intersyndicale d'Air France, en conflit salarial avec la direction depuis février, a annoncé dimanche une nouvelle grève, cette fois de deux jours, les 10 et 11 avril. Deux autres journées de grève sont déjà prévues les 3 et 7 avril. La direction de la compagnie aérienne "déplore ce nouvel appel à la grève", alors que "les organisations syndicales ont été conviées à de nouvelles réunions de négociations".

Onze syndicats réclament toujours une augmentation générale de 6 %, jugeant trop faible celle de 1 % programmée dans l’année. Une revendication déraisonnable pour la direction qui assure que "200 millions d’euros" vont être redistribués via des augmentations individuelles et l’intéressement.

Bras de fer

Dans un communiqué publié dimanche soir, l’intersyndicale, qui regroupe les syndicats de pilotes, d’hôtesses et stewards et des personnels au sol, souligne que la direction de la compagnie aérienne "ne semble pas prendre au sérieux la détermination des salariés et de l’intersyndicale".

D'après les syndicats, "l'efficacité des grèves reste importante". Lors de la dernière grève, vendredi, Air France avait annoncé le maintien de 76% des vols programmés.

Des chiffres contestés par l'intersyndicale qui affirme que "54% des 465 vols prévus au départ d'une base" ont été "annulés ou affrétés" auprès d'une autre compagnie, "dont 51% de vols long-courriers impactés et 55% des vols moyen-courriers".