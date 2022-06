Les salariés de Cap Cotentin en grève ce jeudi, le réseau légèrement perturbé à Cherbourg-en-Cotentin

Cinq lignes du réseau Cap Cotentin seront légèrement perturbées avec de petits retards, ce jeudi 9 juin, à cause d'un mouvement de grève des conducteurs et contrôleurs.

C'est l'un des rares débrayages à Cap Cotentin. Ce jeudi 9 juin, les conducteurs et contrôleurs sont appelés à faire grève par le syndicat UNSA, entre 11h30 et 13h30, à Cherbourg-en-Cotentin. Une mobilisation en soutien à leur collègue agressée il y a deux mois. Conséquence, plusieurs lignes du réseau seront perturbées.

Une décision de justice jugée décevante après l'agression d'une salariée

"On n'est pas d'accord avec la décision de justice rendue par le procureur, après l'agression de notre collègue", explique Maryline Prével, déléguée syndicale UNSA. La jeune fille en cause a été condamnée à deux jours de stage de citoyenneté. "Ce n'est pas suffisant. Notre collège a été mordue au bras, mise à terre et elle a failli recevoir des coups de pied à la tête, c'est quand même assez violent !"

On est là pour transporter les gens, pas pour se faire agresser

Pour démontrer leur désaccord et leur soutien à cette collègue, les grévistes se réuniront donc devant l'agence du boulevard Schuman à Cherbourg, avec l'accord de la direction. Une manière aussi d'alerter sur le climat de plus en plus délétère dans les transports en commun. "C'est très rare quand ça arrive, mais on sent que ça arrive un peu plus souvent, surtout les agressions verbales", constate Maryline Prével. "On veut faire comprendre aux gens qu'on est là pour les transporter, pas pour se faire agresser."

De légers retards sur cinq lignes du réseau

Conséquence de ce débrayage, de légères perturbations sur le réseau. De 11h30 à 13h30, il peut y avoir de petits retards sur les lignes 1, 3, 4, 5 et 9, mais aucune annulation. Les autres lignes et services de Cap Cotentin ne sont pas concernés par le préavis de grève.