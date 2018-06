Tout un symbole ! Les sénateurs de droite Alain Fouché et Yves Bouloux devant les grilles de la préfecture ce midi à Poitiers pour dénoncer la réduction à 80 de la vitesse sur le réseau routier secondaire ! Ils ont déposé un recours devant le conseil d'état.

Poitiers, France

L'un en combinaison de motard, le second en costume, les deux sénateurs ont voulu témoigner ensemble devant la représentation de l'état à Poitiers leur hostilité à cette mesure voulue par le premier ministre et qui doit entrer en vigueur le premier juillet. Une mesure injuste qui s'appuie sur des données inexactes selon les deux sénateurs. Allusion aux tests effectués pendant deux ans sur certaines routes en France. "La réduction de la vitesse à 80 a causé plus de morts" affirme Alain Fouché

Un baroud d'honneur.

Les deux élus ont donc déposé un recours devant le conseil d'état estimant la mesure discriminatoire et prise sans aucune concertation. Un recours qui ils le savent a peu de chance d'aboutir. "Certaines causes méritent des barouds d'honneur" estime Yves Bouloux qui veut par ailleurs montrer que des élus sont eux aussi hostiles à cette mesure rejetée par une grande majorité de français.