Les six tunneliers qui vont creuser le métro à Toulouse porteront des prénoms féminins

Ils seront une attraction à eux seuls. Toulouse attend avec impatience les tunneliers, ces énormes wagons de 100 mètres de long, des sortes de "boucliers" qui avanceront au rythme de 200 mètres par mois chargés de creuser le sillon de la future ligne C du métro, mais aussi du prolongement de la ligne B à Ramonville. Ils creusent , bétonnent et expulsent en même temps.

En tout, ce sont six tunneliers qui seront à l'œuvre. Le premier en fin d'année à Ramonville, et les cinq autres déployés dans le courant de l'année 2024 : à La Vache, boulevard de Suisse, au Raisin, à Montaudran et à Colomiers. Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Ingénierie, lève le voile sur ces outils fascinants.

France Bleu Occitanie : Quand arrivera le tout premier tunnelier à Toulouse ?

Jean-Michel Lattes : En fin d'année 2023, ce sera celui qui prolongera la ligne B entre Ramonville et Labège. C'est un tunnelier qui a déjà creusé la ligne B. Celui-là est d'un gabarit plus petit que ceux qui interviendront pour la ligne C car ce sont les anciennes rames VAL qui vont suivre ce sillon-là. Alors que les cinq tunneliers qui arrivent ensuite sont beaucoup plus grands parce que les rames d'Alstom seront plus grandes que les rames de métro actuelles.

Ces tunneliers vont-ils creuser encore plus profondément que pour les lignes A et B ?

Oui, très profond car il faut passer sous les deux autres lignes. On sera à 35-40 mètres de profondeur par endroits, en particulier à François-Verdier. Ces tunneliers vont tourner, six mois à Ramonville, plutôt 18 mois pour les engins de la ligne C où ils arriveront courant 2024.

Faut-il s'attendre quand ces tunneliers seront là, à des nuisances encore plus fortes pour les riverains ?

Non, ce sont des phases qui sont spectaculaires mais qui ne sont pas bruyantes. Le creusement ne pose pas de problème. L'autre sujet, c'est le déplacement du monument aux morts, là ce qui sera bruyant, c'est la création des parois moulées en béton, la caisse à l'intérieur de laquelle on crée la station de métro.

Qu'en sera t-il des vibrations ?

Nous avons aujourd'hui deux lignes de métro qui passent sous Toulouse plus haut que ne passera la ligne C. Sentez-vous des vibrations ? Non je ne crois pas. Si le fait de créer une ligne de métro entraînait chez les habitants des vibrations permanentes, ça serait un vrai problème. Tout est fait pour que les choses sautent sans aucune conséquence.

Traditionnellement, on donne un prénom à chaque tunnelier. On a connu pour la ligne A par exemple Clémence pour Clémence Isaure, Brennus pour le titre de 1989 et un certain Marcel. À quoi songez-vous pour la C ?

"Marcel", c'était en référence à Marcel Girardot, un vieil élu toulousain. Pour la ligne C, je vais vous livrer un scoop. Nous avons fait le choix de principe de prendre des noms de femmes inscrites dans l'histoire toulousaine. On ne les a pas encore choisis, mais ce principe a été validé par Jean-Luc Moudenc.

Qui décidera de ces noms ?

On fait travailler beaucoup d'historiens., il existe une commission. Ce sont eux ou d'ailleurs qui nous aident pour les noms de stations. L'enjeu c'est d'avoir des tunneliers féminins.