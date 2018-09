Nice, France

Tous les matins, les travailleurs pestent et s'impatientent sur l'ancienne Nationale 7 entre Antibes et Nice. Alors un chef d'entreprise azuréen a décidé de s'attaquer au problème en proposant aux patrons des solutions pour réduire les embouteillages et éviter ainsi les retards et la fatigue de leurs salariés.

Promotion du télétravail

"Nous avons développé avec la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) un système de covoiturage par géolocalisation, explique Olivier Boutin, président du club des entreprises de Villeneuve-Loubet. Cela permet de savoir s'il y a à Vence 30 salariés qui vont tous les jours travailler à Antibes et qui pourraient faire le trajet ensemble", prône l'entrepreneur, invité de France Bleu Azur jeudi matin.

"Il faut également renforcer le télétravail, insiste Olivier Boutin, qui a expérimenté le système pendant sept ans en tant que patron. Le salarié est content de travailler à la maison et est plus efficace qu'au bureau", assure-t-il.

Le développement du vélo, la promotion des transports en commun, l'échelonnage des horaires : autant de propositions qu'Olivier Boutin va exposer vendredi à 18h l'hôtel Mercure de Villeneuve-Loubet. Une soirée d'information ouverte à tous les chefs d'entreprises azuréens.