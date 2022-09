A la chasse aux souvenirs de l'Insula Oya 2

A vos souvenirs ! D'ici la fin de cette année le navire Insula Oya 2 qui assure depuis 40 ans la liaison entre l'île d'Yeu et le continent va passer par la main et cesser ses rotations. Il sera remplacé par l'Insula Oya 3 dont la construction s'est achevée cet été à Concarneau. Mais la compagnie Yeu Continent veut préserver la mémoire de ce navire. Elle organise donc jusqu'à la fin du mois de septembre une collecte: photos, films, objets, cartes postales, maquettes. Et proposer même de recueillir oralement vos témoignages et anecdotes.

"C'est une belle histoire, c'est ce cordon ombilical qui relie l'île d'Yeu au continent - explique Tony Erceau attaché commercial à la compagnie Yeu Continent - les habitants sont très attachés au bateau car la vie est rythmée à ces passages, on est prêts à se déplacer pour capter de l'oralité pour enregistrer des anecdotes, récolter des photos, des films voire des maquettes".

Les objets, quels qu'ils soient, peuvent être envoyés ou déposés jusqu'au 30 septembre aux guichets Yeu Continent des gares maritimes de Fromentine et de l'Île d'Yeu. Les copies des documents peuvent aussi être transmises par email: com@yeu-continent.fr.