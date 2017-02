Les Strasbourgeois peuvent désormais faire réparer leur vélo à domicile

La start-up Cyclofix vient de s'installer à Strasbourg. Elle propose les services de ses sept réparateurs. Ils viennent chez vous directement réparer votre vélo avec leur matériel.

Un nouveau service pour les cyclistes dans la capitale du vélo en France. L'entreprise Cyclofix, lancée il y a un an à Paris, s'est installée le 18 janvier dernier à Strasbourg. Elle propose aux Strasbourgeois de faire réparer leur vélo directement chez eux ou sur leur lieu de travail. Le réparateur se déplace, à vélo, avec le matériel qu'il faut et effectue la réparation sur place.

Une quinzaine de réparations par jour sur Strasbourg

Sept réparateurs se relaient tous les jours de la semaine, de 9 heures à 22 heures. Pour le moment, ils effectuent environ une quinzaine de réparations par jour. Alexandre Marpeaux, réparateur Cyclofix à Strasbourg, explique le principe : "Le client prend le rendez vous sur internet, il fait un descriptif des symptômes de son vélo et ensuite, on est toute une équipe de réparateurs, on se déplace avec les pièces nécessaires à la réparation". Selon Alexandre Marpeaux, le délai pour obtenir une réponse est rapide, "On essaie de répondre dans les 20 minutes à la demande du client, ensuite on voit avec lui une plage horaire et on intervient".

Le réparateur Cyclofix apporte tout sur place © Radio France - Charlotte Jousserand

Pour Florence qui ne se déplace qu'en vélo, c'est une première de faire appel à Cyclofix. Elle en a entendu parler par ses amis et via les réseaux sociaux. Florence a pris rendez-vous sur internet et elle a décrit sur le site ce qui n'allait pas sur son vélo.

Pour la jeune femme, la réparation à domicile présente beaucoup d'avantages : "Cela m'évite de faire l'aller-retour, d'aller acheter une chambre à air, si ce n'est pas cela, de retourner au magasin pour acheter un pneu, si c'est pas le pneu, retourner une troisième fois au magasin. En plus, traverser la ville avec le vélo dégonflé dans le tram, c'est vraiment pas agréable".

Un tarif un peu plus élevé que chez un réparateur de vélo classique

Pour un remplacement de chambre à air et un réglage des vitesses, la facture pour Florence s'élève à 29,98 euros. Le prix tient compte de la main d'oeuvre et du matériel, en revanche le déplacement du réparateur n'est pas facturé. Cela reste plus cher que chez un réparateur de vélo mais cela ne dérange pas Florence de payer plus cher pour l'entretien de son vélo : "Après je n'ai pas trop regardé à la dépense, car je suis tout le temps avec le vélo, je regarde moins la facture que si c'était accessoire". Florence paye une fois les réparations effectuées. Le paiement peut se faire soit par carte bancaire soit en espèce. Tous les tarifs sont détaillés sur le site internet de Cyclofix.

Selon Alexandre Marpeaux, Cyclofix n'empiète pas sur le secteur des réparateurs de vélos classiques, "nous somme complémentaires, il y a des réparations que l'on ne peut pas faire et là on renvoie vers les vélocistes. Mais pour des petites réparations comme là, le changement d'une chambre à air, on intervient. A Paris, quand les vélocistes sont engorgés et que ce sont des petites réparations, ils envoient leurs clients vers Cyclofix, à Strasbourg, on commence gentiment".