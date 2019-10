Les SUV, gros succès commercial... et gros émetteurs de CO2

Bouches-du-Rhône, France

Ils ont pris, ce dix dernières années, de la place dans le paysage... et surtout sur les routes ! Eux, ce sont les SUV (Sport utility vehicle). Ces 4x4 urbains aux formes américaines sont de plus en plus pointés du doigt, notamment par des associations pro-environnement.

En cause : ils seraient de gros émetteurs de CO2. Cela dit, cette image de mauvais élèves ne nuit pas à leur popularité. Il y a toujours autant d'acheteurs de ce type de voiture, au point que les 10 SUV les plus populaires représentent 20% des véhicules neufs vendus depuis le début de l'année en France.

"Une hypocrisie" autour de la pollution des véhicule

Farid qui habite à Aix-en-Provence, lui, envisage de changer sa voiture et un SUV fait partie de ses envies : "J'achète une voiture si elle me plait et si elle correspond à mon budget", dit-il en faisant le tour des SUV d'une concession dans la zone commerciale des Milles. Et ce dernier d'ajouter :

Je ne regarde pas si elle pollue, je vous le dis franchement.

Même son de cloche chez Christophe qui s'apprête à changer son Audi Q5 contre un modèle plus gros. Pour ce père de famille, il y a une "hypocrisie" sur le sujet de la pollution des voitures neuves.

Vous avez des véhicules sur lesquels on applique une écotaxe de plusieurs milliers d'euros et en parallèle, ces mêmes véhicules obtiennent la vignette "crit-air 1" qui atteste que le véhicule ne pollue pas et peut circuler toute l'année.

Un gros émetteur de CO2 selon l'AIE

Cet engouement autour des SUV fait peut-être les affaires des concessionnaires, mais pas celle du climat, selon l'Agence internationale de l'énergie. l'AIE estime que les SUV sont devenus, en 10 ans, la deuxième source de croissance des émission de CO2 dans le monde.

Tous les SUV ne sont pas de gros pollueurs, estime pour sa part, François Tarrain, rédacteur en chef adjoint au magazine Auto Plus qui a réalisé une enquête sur les SUV :

Interview avec Fraçois Tarrain, rédacteur en chef adjoint au magazine Autoplus. Copier