Les syndicats obtiennent la réouverture de 250 relais routiers

Les routiers reprendront la route plus sereinement ce week-end. Les syndicats CFDT, CGT, FO, et CFTC ont obtenu la réouverture, dès ce samedi, de 250 relais-routiers en France. Depuis la mise en place du deuxième confinement, ils dénonçaient une "offense à la dignité" des conducteurs, alors que ces relais assurent "la restauration, le stationnement pendant les périodes de repos, des sanitaires décents et une vie sociale qu'ils qualifient eux-mêmes de seconde famille".

Ces 250 relais routiers ouvriront par arrêtés préfectoraux de 18h à 10h le matin, pour les conducteurs routiers, sur présentation de leur carte professionnelle (FCOS ou FIMO). Lors du premier confinement, seulement 50 relais routiers étaient restés ouvert.