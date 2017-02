Les tarifs aux péages augmentent de 0,90 % en moyenne ce mercredi en Côte-d'Or

Les tarifs des péages sur les autoroutes augmentent ce mercredi, de 0,90 % en moyenne, soit 10 centimes environ. En Côte-d'Or, les autoroutes A6, A 38, A 36, A 31 et A 39 sont concernées.

Si vous avez roulé sur l'autoroute ce mercredi, vous aurez sans doute remarqué une petite différence lorsque vous avez pris votre ticket de péage. Le prix affiché n'est pas vraiment le même que le mois dernier, et pour cause ! Une nouvelle fois cette année, le prix des péages autoroutiers sont en hausse sur la plupart des tronçons de la Côte d'Or.

Augmentation "moyenne" de 0,90 % environ

Chez nous, les autoroutes A 6, A 38, A 36, A 31 et A 39 sont notamment concernées. En 2015, un gel des tarifs autoroutiers avait été décidé par l'état mais la hausse a repris du service à partir de l'année dernière et continue sa progression cette année. Une augmentation "moyenne" selon la société APRR, puisque le tarif augmente de 0,90 % sur les différents tronçons.

Plusieurs raisons à cette hausse

Les tarifs augmentent à cause du contrat de plan que les sociétés autoroutières disposent ont signé avec l'état, un contrat qui regroupe les différents investissements que l'état veut réaliser, en contrepartie d'une augmentation tarifaire chaque année sur les tarif des péages. L'argent des péages sert également à financer certaines infrastructures et modernisations autoroutières qui peuvent être de différente nature. Les différents investissements en Bourgogne Franche Comté sont nombreux : par exemple, un demi diffuseur va être construit sur l'A6, entre Chalon et Chamforgeuil, même chose à Genlis sur l'autoroute A 39.