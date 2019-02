Les tarifs de péages de Drôme et d'Ardèche augmentent au 1er février

Valence, France

En 2019, pas de hausse massive des prix sur les autoroutes de Drôme. C'est peut-être sur l'Autoroute A49 que la hausse est la plus symbolique : les clients d'AREA payaient 10 euros tout rond pour rejoindre Grenoble depuis le péage de Chatuzange. Désormais, il faudra débourser 10,20 euros, soit 40 centimes de plus pour l'aller-retour.

30% de tarifs gelés sur l'A7

Sur l'Autoroute A7, Vinci a voulu montrer sa bonne volonté, en n'augmentant pas 30% de ses tarifs. Ce sont les trajets considérés comme quotidiens, les domicile - travail, qui sont épargnés par le concessionnaire. Pas d'augmentation par exemple entre Chanas et Tain, ni entre les deux bretelles de Valence et celles de Montélimar.

Quelques hausses notables en revanche : 20 centimes de plus entre Lyon et Valence Nord, le péage passe à 7,80 euros. C'est 20 centimes de moins seulement qu'un Lyon - Valence Sud, qui reste lui à 8 euros. Entre Valence Sud et Avignon, c'est 10 centimes de plus, entre Tain et Loriol également. Si vous faites le long trajet entre Lyon et Montpellier, cela vous coûtera 40 centimes de plus.

Les nouveaux tarifs 2019 de péages autoroutiers depuis Lyon jusqu'à Avignon. - Vinci Autoroutes

Par comparaison, voici les tarifs de 2018, toujours sur l'Autoroute A7, depuis Lyon jusqu'à Avignon. - Vinci Autoroutes

Un nouvel abonnement

Pour ceux qui veulent réduire les frais, Vinci propose désormais deux formules abonnements.

- Le premier récompense les automobilistes qui font chaque jour de courts parcours autoroutiers : après cinq trajets Valence Nord - Valence Sud par exemple, le sixième passage est offert. Il existe un même système avec des parcours plus longs, de 50 à 100 km chaque jour : si vous faites Loriol - Vienne au quotidien par exemple, un passage sur douze vous est offert. Dans le nouvel abonnement nommé "Ulys 30", il faut faire au moins dix fois le même trajet autoroutier chaque mois. On vous offre alors 30% du montant des péages sur ce parcours répété.

Pour découvrir la meilleure formule d'abonnement pour vous, Vinci vous conseille dans sa boutique du péage de Bourg les Valence, par téléphone au service client en composant le 3605 ou sur le Site https://ulys.vinci-autoroutes.com/