Les tarifs de stationnement augmentent à Montpellier

Les règles de stationnement évoluent (encore) à Montpellier. Dès le 1er novembre, les trois zones existantes seront remplacées par quatre zones. Le tarif moyen de stationnement sera de 2 euros de l’heure.

Quatre zones de stationnement payant

La zone verte, limitée à 9 h. La première heure coûte actuellement 80 centimes. (nouveau tarif non-communiqué)

La zone jaune, limitée à 5 h. Le tarif pour la première heure passera de 2 € à 2,30 €.

La zone orange, limitée à 7 h. Le tarif pour la première heure passera de 1 € à 1,50 €.

Zone rouge : trente minutes gratuites... puis 35 €

Dès le 1er novembre, 14 zones rouges entreront en service à Montpellier © Radio France - Julien Morceli

La zone rouge, limitée à trente minutes. La première demi-heure sera gratuite. Dès 31 minutes, le tarif passera à 8 euros. 15 euros pour 32 minutes. Au-delà de 35 minutes, l’automobiliste devra débourser 35 euros, soit le prix du Forfait Post Stationnement (FPS). Les zones rouges concerneront les places de stationnement à proximité des commerces locaux (av de Maurin, Antigone, Rue du Faubourg Boutonnet…). La mairie compte en déployer 14 d’ici le 1er novembre. Une trentaine à termes.

Un abonnement mensuel pour ceux qui travaillent dans des zones payantes.

Dès le premier novembre, la mairie de Montpellier va également mettre en place un nouveau dispositif : Un forfait professionnel pour permettre aux salariés qui travaillent au centre-ville de se garer près de leur entreprise. " Ceux qui travaillent, que ce soit dans le privé ou le public, y auront le droit à partir du 1ᵉʳ novembre", explique Manu Reynaud, adjoint à la mairie de Montpellier en charge des transports. Il suffira aux salariés de se rendre dans une agence TAM ou de faire son forfait sur Internet. Il coûtera entre 60 et 130 € par mois, en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la zone de stationnement. "C'est une innovation que nous faisons à Montpellier pour favoriser les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas avoir d'autres solutions que le véhicule", se félicite l'élu.