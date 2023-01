Les tarifs des parkings évoluent en 2023

Peut-être certains d'entre vous auront envie, aujourd'hui, pour prendre l'air, de débuter l'année par une jolie promenade au Mont Saint-Michel. Et bien sachez le, à partir d'aujourd'hui, la tarification pour accéder aux parkings du mont, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années, va évoluer pour s'adapter aux pratiques des visiteurs. Mais avec, tout de même, à la clé, une tendance à la hausse de la facture.

Des tarifs moyenne saison pour combattre la sur-fréquentation estivale

Premier changement : une année tarifaire coupée en trois saisons au lieu de 2. Jusqu'ici, on payait 9,80 euros d'octobre à mars (basse saison) et 15 euros d'avril à septembre (haute saison). Désormais, une moyenne saison permettra de réduire le tarif du stationnement sur les mois d'avril, mai, juin et septembre, autrement dit, le tarif fort ne sera appliqué qu'en juillet et août.

L'idée avec cette évolution, c'est de contribuer à inciter les visiteurs à mieux répartir leurs visites sur l'année, pour lisser la sur-fréquentation estivale du site.

Des tarifs adaptés à la durée de la visite

Par ailleurs, plus question d'un seul tarif journalier permettant de rester 24 heures. Les études montrent qu'en moyenne, un visiteur ne reste qu'entre 2 et 4 heures sur le site. Alors l'idée c'est de proposer des tarifs évoluant en fonction du temps passé sur place. Moins de 3 heures : 8 euros en basse saison, comme ce 1er janvier, contre 9,80 euros jusqu'à hier. Le prix augmente ensuite en fonction du forfait horaire choisi, pour atteindre 25 euros pour une journée complète en haute saison. Pour le coup, c'est 10 euros de plus qu'en 2022 !

On le comprend, avec cette nouvelle tarification, pour être gagnant, il faudra bien choisir la période de sa venue et ne pas rester trop longtemps sur place... Et pour ceux qui attrapent des boutons à l'idée de payer le stationnement, ils pourront choisir les visites en soirée, puisque les parkings seront gratuits de 18H30 à 1 heure du matin, excepté en juillet et août.

Enfin pour le confort des visiteurs, l'établissement public du mont st Michel garantit une attente maximale de 12 minutes entre chaque navette, l'affichage des temps d'attente des navettes et, dès le printemps, un affichage sur internet en temps réel, de la fréquentation du Mont.

Pour retrouver la grille des tarifs des parkings du mont, rendez-vous sur le site de la "merveille" .