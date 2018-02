Les tarifs des péages augmentent à partir d'aujourd'hui dans l'Yonne

Par Damien Robine, France Bleu Auxerre

Les péages d'autoroutes augmentent aujourd'hui en France et les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône qui traversent l'Yonne font parties de celles qui augmentent le plus : + 2%. Exemple un trajet Auxerre Paris vous coutera 9 euros 50. C'est 20 centimes de plus.