Les tarifs des péages augmentent en Occitanie au 1er février 2022

Dans la série tout augmente, le 1er février 2022 va ajouter une pierre à l'édifice. Comme l'électricité ou le tabac, les péages vont coûter plus cher.

Même si chaque année, la révision menée par les sociétés d'autoroute aboutit à une augmentation des tarifs, à cause de l'inflation et des travaux effectués sur les axes routiers, la hausse est particulièrement spectaculaire cette année : près de 2% en moyenne sur tout le réseau en 2022.

Des hausses significatives sur les axes structurants à Toulouse

Et les Autoroutes du Sud de France, société de Vinci Autoroutes, ne dérogent pas à cette hausse généralisée. Sur l'A61 par exemple, un trajet du péage sud-est de Toulouse à la sortie est de Carcassonne passe la barre des 10 euros - soit une hausse de 30 centimes par rapport à l'an passé. + 40 centimes pour un trajet Toulouse-Agen en empruntant l'A62, désormais à plus de 11 euros. Rejoindre Pamiers depuis Toulouse via l'A66 coûtera 20 centimes de plus, soit 6,30 euros.

Les hausses des tarifs sur l'A64 et l'A68 sont moins spectaculaires : 10 centimes de plus entre Toulouse et Montréjeau, idem entre Albi et Toulouse. Mais ces légères augmentations pourraient finir par peser lourd dans le budget, pour ceux qui empruntent quotidiennement ces axes.

En revanche, pas de modification des tarifs entre Saint-Jory et Toulouse sur l'A62 par exemple, ou sur l'A61 entre Villefranche-de-Lauragais et la ville rose.